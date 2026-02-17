Steak ‘n Shake تقول إن مبيعات المتاجر المماثلة ارتفعت “بشكل كبير” بعد اعتماد بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:47 مساءً - قالت سلسلة الوجبات السريعة الأمريكية Steak ‘n Shake إن مبيعاتها في المتاجر المماثلة “ارتفعت بشكل كبير” منذ إطلاقها استراتيجية “من البرغر إلى بيتكوين” في مايو 2025، والتي تقوم بتحويل كل مدفوعات بيتكوين إلى احتياطي خزينة الشركة.

وفي منشور على منصة X يوم الاثنين، قالت الشركة إنها نجحت في الجمع بين “نشاط تشغيلي لامركزي يولّد النقد” وبين “القوة التحويلية لبيتكوين”، كما شكرت مجتمع بيتكوين على جعل ذلك ممكنًا. ولم تقدم السلسلة أرقامًا محددة أو توضيحًا لما تعنيه بعبارة “ارتفعت بشكل كبير”.

وبدأت Steak ‘n Shake قبول بيتكوين في مواقع محددة في 16 مايو 2025، ضمن إطلاق تدريجي.

ومنذ ذلك الحين، ربطت الشركة مرارًا ارتفاع المبيعات بتبني بيتكوين (BTC)، إذ أفادت بنمو مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 11% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2025، وبنسبة 15% في الربع الثالث من 2025، متفوقةً على منافسين كبار مثل McDonald’s وDomino’s وTaco Bell خلال الفترة نفسها.

وبموجب هذا البرنامج، يتم تحويل جميع إيرادات بيتكوين إلى “احتياطي بيتكوين الاستراتيجي” الخاص بالشركة، والذي ينمو بالتوازي مع إنفاق العملاء.

Steak ‘n Shake تقول إن المبيعات ارتفعت “بشكل كبير” بفضل مدفوعات BTC. المصدر: Steak ‘n Shake

وفي 16 يناير، قالت الشركة إن قيمة حيازتها من بيتكوين ارتفعت بمقدار 10 ملايين دولار بالقيمة الاسمية، دون توضيح مقدار ما جاء من ارتفاع السعر مقابل زيادة التراكم.

وبعد أربعة أيام، في 20 يناير، كشفت Steak ‘n Shake عن خطط لمنح الموظفين العاملين بالساعة مكافأة بيتكوين قدرها 0.21 دولار لكل ساعة عمل في المواقع التي تديرها الشركة مباشرة، مع فترة استحقاق تمتد لعامين، بدعم من شركة مكافآت بيتكوين Fold.

وقدّمت الشركة هذه الخطوة باعتبارها وسيلة للاستفادة من الحماس المتزايد للعملات الرقمية لدى العاملين من جيل Z وجيل الألفية، الذين يشكلون غالبية موظفي قطاع المطاعم والخدمات الغذائية في الولايات المتحدة.

وبعد أسبوع واحد، في 27 يناير، أعلنت الشركة عن تخصيص إضافي بقيمة 5 ملايين دولار للاحتياطي، لترتفع بذلك قيمة تعرضها الإجمالي لبيتكوين إلى نحو 15 مليون دولار.

نجاح استراتيجية “البرغر إلى بيتكوين”… لكن الاحتياطي في المنطقة الحمراء

وفقًا لبيانات منصة BitcoinTreasuries، تمتلك Steak ‘n Shake حاليًا 161.6 BTC، بقيمة تقارب 10.96 ملايين دولار بالأسعار الحالية، ما يشير إلى متوسط تكلفة شراء يقل قليلًا عن 92,851 دولارًا للعملة الواحدة.

ويعني ذلك أن المركز الاستثماري منخفض بنحو 26% عن متوسط سعر الشراء، ما يجعل احتياطي بيتكوين الاستراتيجي للشركة يسجل خسارة غير محققة كبيرة، رغم أن التحول نحو بيتكوين ساهم في إنعاش المبيعات.

وقد تواصل Cointelegraph مع Steak ‘n Shake للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.