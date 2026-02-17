استخدام مونيرو يصمد رغم الشطب من المنصات مع انتقال أسواق الويب المظلم إلى XMR

تام شمس - الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:47 مساءً - أظهرت أبحاث جديدة أجرتها شركة TRM Labs أن نشاط عملة مونيرو ظل مستقرًا رغم قيام منصات تداول كبرى بشطب عملة الخصوصية من قوائمها.

وتشير البيانات إلى أن استخدام المعاملات خلال عامي 2024 و2025 بقي أعلى من المستويات التي سُجلت قبل عام 2022، ما يدل على أن الطلب لم يتراجع حتى بعد قيام العديد من منصات التداول الكبرى بإزالة الرمز أو تقييد تداوله بسبب مخاوف تتعلق بقابلية التتبع، بحسب TRM Labs.

وفي عام 2024، اتجهت منصات رئيسية مثل Binance وKraken إلى شطب مونيرو (XMR) أو تقليص دعمه تدريجيًا بسبب اعتبارات الامتثال التنظيمي.

وتزايد الضغط هذا العام عندما حظر المنظم المالي في دبي عملات الخصوصية مثل مونيرو وZcash المُرمز (ZEC) على المنصات المرخصة داخل مركز دبي المالي العالمي.

وكشفت النتائج أيضًا أن بيتكوين (BTC) لا تزال العملة الأساسية لمدفوعات الفدية في العالم الحقيقي. فعلى الرغم من أن مجموعات برامج الفدية غالبًا ما تطلب مونيرو وأحيانًا تقدم خصومات عند الدفع بها، فإن الضحايا لا يزالون يميلون إلى الدفع باستخدام بيتكوين.

لكن أسواق الويب المظلم تبدو وكأنها تسير في الاتجاه المعاكس. فقد وجد الباحثون أن 48% من الأسواق الجديدة التي أُطلقت على الويب المظلم في عام 2025 كانت تدعم مونيرو فقط، وهو “ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة”، وفقًا للتقرير.

معاملات مونيرو الشهرية تظل قوية. المصدر: TRM Labs

خصوصية مونيرو قوية… لكن الشبكة قد تكشف بعض الإشارات

في حين تخفي تشفيرات مونيرو هوية المرسل والمستقبل وقيمة المعاملة، قام الباحثون بالنظر إلى ما وراء البلوكشين لدراسة كيفية انتقال المعاملات عبر الإنترنت داخل الشبكة.

ووجدوا أن نحو 14% إلى 15% من عقد مونيرو أظهرت سلوكًا غير متوقع، مع أنماط توقيت غير اعتيادية واتصالات تتركز على خوادم معينة.

ولا يعني هذا السلوك أن الشبكة تعرضت للاختراق، لكنه يشير إلى أن بعض الجهات قد تدير عددًا كبيرًا من العقد المترابطة التي يمكنها مراقبة كيفية انتشار المعاملة عبر النظام.

وفي شبكات الند للند، قد تحصل الأجهزة التي ترى المعاملة في وقت أبكر من غيرها على مؤشرات حول مصدرها المحتمل.

وقال التقرير:

“رغم أن التشفير على السلسلة في مونيرو لم يتغير، فإن سلوك الشبكة قد يؤثر على الخصائص النظرية لإخفاء الهوية إذا تمكن المراقبون من تتبع انتشار الرسائل”.

تحديث مونيرو يستهدف “عقد التجسس”

في أكتوبر 2025، أصدرت مونيرو تحديثًا برمجيًا جديدًا باسم Fluorine Fermi نسخة (v0.18.4.3) يهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدم وأمن الشبكة.

وقد أدخل التحديث نظامًا أفضل لاختيار الأقران، بحيث يوجّه المحافظ بعيدًا عن الأجزاء المشبوهة من الشبكة نحو عقد أكثر أمانًا.

ويركز هذا التطوير على الحماية من ما يُعرف بـ”عقد التجسس”، وهو مصطلح يستخدمه مجتمع مونيرو لوصف العقد أو مجموعات العقد التي تحاول ربط المعاملات بعناوين IP الخاصة بالمستخدمين.

وهذه العقد لا تكسر تشفير مونيرو، لكنها قد تراقب كيفية انتقال المعاملات عبر الشبكة.

وقد أُثيرت مخاوف الخصوصية المتعلقة بالشبكة منذ سنوات، لكنها حظيت باهتمام أكبر بعد تسريب فيديو في عام 2024 أشار إلى إمكانية مراقبة النشاط عبر عقد يمتلكها المحققون، ما أثار جدلًا واسعًا داخل مجتمع العملات الرقمية.