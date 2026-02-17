SBI Holdings تستهدف حصة مسيطرة في منصة Coinhako السنغافورية لتداول العملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:47 مساءً - تتحرك المجموعة المالية اليابانية العملاقة SBI Holdings لتعميق حضورها في قطاع العملات الرقمية، بعدما أعلنت عن خطط للاستحواذ على موقع مسيطر في منصة التداول السنغافورية Coinhako.

وفي إعلان صدر يوم الجمعة، قالت الشركة المدرجة في بورصة طوكيو إن شركتها التابعة المملوكة بالكامل SBI Ventures Asset وقّعت خطاب نوايا مع الشركة الأم لـCoinhako، وهي Holdbuild، لضخ رأس مال في الأعمال وشراء أسهم من المستثمرين الحاليين.

وإذا اكتملت الصفقة، فستمنح SBI Holdings حصة أغلبية وتجعل Coinhako شركة تابعة موحدة ضمن المجموعة، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Yoshitaka Kitao إن “إدخال Coinhako ضمن مجموعة SBI كشركة تابعة موحدة ليس مجرد استثمار في منصة واحدة”، واصفًا الاستحواذ بأنه جزء من جهود أوسع لبناء بنية تحتية دولية للأصول الرقمية، بما يشمل الأوراق المالية المرمزة والعملات المستقرة.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية أو تفاصيل الملكية، كما لا تزال بنية الاستثمار وعمليات شراء الأسهم قيد النقاش، بحسب الإعلان.

ومن شأن هذه الصفقة غير الملزمة أن تمنح SBI قاعدة مرخصة في سنغافورة، إحدى أهم مراكز العملات الرقمية المنظمة في آسيا.

Coinhako تدير منصة تداول مرخصة في سنغافورة

تأسست Coinhako في سنغافورة، وتدير منصة إقليمية لتداول الأصول الرقمية وخدمات مرتبطة بها عبر شركة Hako Technology، وهي مؤسسة مدفوعات كبرى (MPI) مرخصة من سلطة النقد في سنغافورة.

كما تدير المجموعة أيضًا Alpha Hako، وهي مزود خدمات أصول افتراضية مسجل وخاضع لإشراف لجنة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية.

وفي عام 2021، استثمرت SBI Holdings في Coinhako عبر صندوق SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity Fund، وهو مشروع مشترك مع بنك Sygnum السويسري.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـCoinhako Yusho Liu إن الشراكة الجديدة ستتيح للمنصة توسيع أنظمتها بمستوى مؤسسي والاستجابة لـ”الطلب المتزايد على الأصول المرمزة والعملات المستقرة، بما يضمن بقاء سنغافورة في قلب النظام المالي العالمي القادم”.

وقد تواصل Cointelegraph مع SBI Holdings للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

SBI Holdings توسع بصمتها في البلوكشين

تُعد SBI Holdings نشطة في مشاريع البلوكشين منذ عدة سنوات، إذ استثمرت في مبادرات ترميز الأصول وشبكات المدفوعات وشركات مرتبطة بالعملات الرقمية.

وفي ديسمبر 2025، دخلت SBI في شراكة مع شركة البنية التحتية Web3 Startale Group لتطوير عملة مستقرة منظمة بالكامل مقومة بالين الياباني، تستهدف أسواق الأصول المرمزة والتسويات العابرة للحدود.

ومن المقرر أن يتم إصدار العملة واستردادها عبر Shinsei Trust & Banking التابعة لبنك SBI Shinsei، بينما ستتولى منصة التداول المرخصة SBI VC Trade مسؤولية تداولها وتوزيعها.

وفي أغسطس، تعاونت مجموعة SBI مع شبكة أوراكل البلوكشين Chainlink لبناء أدوات أصول رقمية للمؤسسات المالية في اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.