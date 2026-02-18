Modern Treasury تدمج تسوية العملات المستقرة إلى جانب ACH والتحويلات البنكية

أطلقت شركة Modern Treasury، المزود لبرمجيات عمليات المدفوعات التي تساعد الشركات على إدارة حركة الأموال وتسويتها ومطابقتها محاسبيًا، خدمة مزوّد مدفوعات مدمج (PSP) تدعم كلاً من قنوات الدفع التقليدية بالعملات الورقية والعملات المستقرة.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها أضافت تسوية العملات المستقرة إلى البنية التحتية نفسها التي تستخدمها الشركات بالفعل لتحويلات ACH، والمدفوعات عبر الحوالات البنكية (wires)، وشبكات الدفع الفوري. وعند الإطلاق، تدعم المنصة عملات Global Dollar المُرمز (USDG) وPax Dollar المُرمز (USDP) وUSDC، مع توقع إضافة USDt المُرمز (USDT) لاحقًا.

وكانت Modern Treasury قد استحوذت على منصة Beam المتخصصة في المدفوعات بالعملات المستقرة والورقية في أكتوبر.

كما تعاونت الشركة مع Paxos لدمج العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم وإمكانات التسوية ضمن منصتها، وانضمت إلى شبكة Global Dollar Network. وتشارك Modern Treasury، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، أيضًا في برنامج Circle Alliance Program، وهو شبكة شركاء تدعم الاستخدام الأوسع للعملة المستقرة USDC في المدفوعات والخدمات المالية.

وبفضل هذه الخطوة، أصبحت العملات المستقرة مدمجة ضمن إطار امتثال موحّد إلى جانب القنوات المصرفية التقليدية. ولم تعد الشركات التي تستخدم Modern Treasury بحاجة إلى مزوّدين منفصلين أو تكاملات تقنية إضافية لمعالجة المدفوعات بالعملات الورقية والمدفوعات القائمة على العملات المشفرة.

ويجعل هذا التحديث العملات المستقرة خيار تسوية إضافيًا ضمن تدفق المدفوعات التقليدي، ما قد يخفض العوائق التشغيلية أمام الشركات الراغبة في دمج قنوات الدفع القائمة على البلوكشين.

العملات المستقرة تتغلغل أكثر في البنية التحتية المالية السائدة

يأتي هذا التكامل الجديد من Modern Treasury في وقت تشهد فيه العملات المستقرة اعتمادًا أوسع في قطاع المدفوعات، خصوصًا بعد إقرار قانون GENIUS Act الأمريكي في يوليو الماضي، والذي وضع إطارًا فيدراليًا للعملات المستقرة المدعومة بالدولار.

وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للعملات المستقرة المتداولة بنحو 50% خلال العام الماضي، متجاوزة حاجز 300 مليار دولار للمرة الأولى. إلا أن وتيرة النمو تباطأت في الأشهر الأخيرة، مع استقرار المعروض حول هذا المستوى وسط ظروف سيولة أكثر تشددًا وتراجع نشاط سوق العملات المشفرة.

ومع ذلك، لا تزال الإصدارات قريبة من أعلى مستوياتها القياسية، ما يعكس استمرار الطلب على الأصول الرقمية المرتبطة بالدولار في التداول، والتحويلات عبر الحدود، وعمليات التسوية.

سوق العملات المستقرة شهد توسعًا سريعًا منذ عام 2020. المصدر: DeFiLlama

كما أبدت أكبر البنوك الأمريكية اهتمامًا متزايدًا بالعملات المستقرة والتقنيات المرتبطة بها. فقد أفادت تقارير بأن JPMorgan Chase وBank of America وCitigroup وWells Fargo دخلت في مناقشات أولية حول مبادرة عملة مستقرة مشتركة، رغم أن الخطط لا تزال في مرحلة تصورية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت Fidelity Investments عن خطط لإصدار عملة مستقرة جديدة باسم Fidelity Digital Dollar. ووصف رئيس Fidelity Digital Assets، مايك أوريلي، العملات المستقرة بأنها “خدمات دفع وتسوية أساسية”.