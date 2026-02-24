تطلق The Hashgraph Group أداة قائمة على Hedera لجوازات السفر الرقمية للمنتجات في الاتحاد الأوروبي

تام شمس - الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 مساءً - تحديث 24 فبراير، 1:28 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق: تم تحديث هذا التقرير ليشمل تعليقًا من متحدث باسم الشركة.

أطلقت شركة The Hashgraph Group، وهي شركة تكنولوجيا سويسرية تبني على شبكة Hedera، منصة TrackTrace، المصممة لمساعدة الشركات على الاستعداد لمتطلبات الامتثال الأوروبية المقبلة المرتبطة بجوازات السفر الرقمية للمنتجات.

وذكرت الشركة في إعلان صدر يوم الثلاثاء أن TrackTrace تهدف إلى تعزيز شفافية سلاسل التوريد عبر تتبع السلع وتسجيل بيانات المنتجات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالانبعاثات، بطريقة تتيح استخدامها في تقارير الامتثال والتحقق من الأصالة.

وتقوم المنصة بإنشاء مسارات تدقيق قابلة للتحقق لبيانات خاصة بكل منتج، وبيانات الاستدامة، والمتانة، وقابلية الإصلاح، مع دمج أدوات ذكاء اصطناعي لأتمتة سير العمل المرتبط بالامتثال.

ويأتي هذا الحل القائم على البلوكشين استجابةً للائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة (ESPR) في الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 2024. وتضع اللائحة إطارًا لقواعد خاصة بكل منتج، يمكن أن تتضمن جواز سفر رقمي للمنتج (DPP) لتوحيد طريقة تسجيل المعلومات الأساسية ومشاركتها عبر سلاسل توريد متعددة.

ويُعد متطلب “جواز سفر البطاريات” ضمن لائحة بطاريات الاتحاد الأوروبي من أبرز المحطات المبكرة، حيث من المقرر تطبيقه اعتبارًا من 18 فبراير 2027 على فئات معينة، بما في ذلك بطاريات المركبات الكهربائية والبطاريات الصناعية التي تتجاوز سعتها 2 كيلوواط/ساعة.

كما ستمتد متطلبات جواز السفر الرقمي لتشمل المنسوجات والملابس والحديد والصلب وغيرها من السلع ذات الأولوية بدءًا من يوليو 2027.

أهداف المناخ الأوروبية تعزز الطلب على البيانات

تهدف الصفقة الخضراء الأوروبية إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد وخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050 بموجب قانون المناخ الأوروبي.

وقال ستيفان دايس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Hashgraph Group، إن الصفقة الخضراء تسعى إلى جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخيًا بحلول 2050، وتحتاج إلى بنية تحتية موثوقة لتحويلها إلى اقتصاد حديث وكفء ومستدام.

وأضاف: “من خلال TrackTrace المبنية على Hedera، نوفر طبقة بنية تحتية موثوقة للبيانات تمكّن الشركات من الامتثال للوائح جواز السفر الرقمي للمنتجات، مع تعزيز نزاهة سلاسل التوريد العالمية ودعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام وشفاف ودائري.”

وستحتاج الشركات التي تستهدف أسواق الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة قادرة على دعم الامتثال للائحة ESPR ومتطلبات جواز السفر الرقمي.

وأوضحت الشركة أنها تتعاون مع PwC في تنفيذ جوازات السفر الرقمية لعملاء من المؤسسات، وأن منصة TrackTrace تدعم تتبع المنتجات على امتداد دورة حياتها. ويقدم PwC دعمًا في مجال الامتثال التنظيمي للمنصة، وتعمل الشركتان بالفعل مع مؤسسات تسعى إلى تطبيق جوازات السفر الرقمية، دون الكشف عن أسمائها.

تكامل مع أدوات الهوية

تدمج TrackTrace حل الهوية اللامركزية الحالي للشركة، IDTrust، لتوفير بيانات اعتماد قابلة للتحقق بطريقة لامركزية.

ويتيح ذلك الربط بين الأحداث المادية والسجلات الرقمية في بيئة مقاومة للتلاعب، حيث تُرسى عمليات الأعمال الرقمية ومسارات التدقيق غير القابلة للتغيير على شبكة Hedera.

وتصف Hedera نفسها بأنها من أكثر تقنيات دفاتر السجلات الموزعة العامة كفاءة في استهلاك الطاقة. وتُدار الشبكة من قبل مجلس يضم شركات مثل Dell Technologies وDeutsche Telekom وEDF وFedEx وGoogle وHitachi وIBM وMondelēz International وStandard Bank، إضافة إلى أكثر من 30 عضوًا.

ومن بين الحلول المنافسة في مجال تتبع سلاسل التوريد منصة IBM Sterling Transparent Supply القائمة على البلوكشين، ومنصة TraceX، وحل Circular للبطاريات والبلاستيك، ومنصة TrusTrace لتتبع الأزياء والمنسوجات.