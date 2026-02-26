مستخدم على Polymarket يحقق 400 ألف دولار بعد مراهنة على تحقيق ZachXBT

تحديث (26 فبراير الساعة 7:33 مساءً بالتوقيت العالمي): تم تحديث هذا المقال لإضافة بيان من Meteora.

حصد مستخدمو منصة Polymarket الذين راهنوا على أن أحد موظفي منصة التداول Axiom سيكون هدف تحقيق بشأن تداول داخلي يجريه ZachXBT مكاسب، بعدما أعلن المحقق نتائج تحقيقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمام أكثر من 977,500 متابع.

وفي منشور على منصة X يوم الخميس، قال ZachXBT إن موظف Axiom بروكس باور وآخرين يُزعم أنهم مسؤولون عن أنشطة تداول داخلي في الشركة “منذ أوائل عام 2025”. ووفقًا للمحقق المعروف بهويته المستعارة، فإن باور استخدم أدوات داخلية “للبحث عن تفاصيل حساسة للمستخدمين بهدف تنفيذ تداول داخلي عبر تتبع نشاط المحافظ الخاصة”.

وشارك ZachXBT مقاطع صوتية مرتبطة بالتحقيق، قال إن أحد المتحدثين فيها هو باور، وادعى فيها أنه يستطيع تتبع مستخدمي Axiom. وفي منشور لاحق، قالت Axiom إنها “مصدومة ومحبطّة” من هذه الأنباء.

وأضافت الشركة: “قمنا بإزالة إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات وسنواصل التحقيق ومحاسبة الأطراف المخالفة. هذا لا يمثلنا كفريق، فقد سعينا دائمًا لوضع المستخدم في المقام الأول.”

ويُعد هذا التحقيق الأحدث في سلسلة تحقيقات أجراها المحقق عبر الإنترنت، المعروف في القطاع بكشفه عن عمليات احتيال واختراقات وحالات تداول داخلي أو أنشطة غير مشروعة أخرى. وقد راهن مستخدمو Polymarket بما يقارب 40 مليون دولار قبل إعلان النتائج، تكهنًا بأن Axiom ستكون هدف التحقيق.

وفي يوم الأربعاء، وقبل إعلان ZachXBT، رجّح العديد من مستخدمي Polymarket أن المنصة المستهدفة ستكون منصة السيولة اللامركزية Meteora. وقال متحدث باسم الشركة لـ Cointelegraph إن الحادثة “تذكير بأهمية الشفافية وضوابط التشغيل القوية”، مضيفًا أن المنصة “تطورت كثيرًا” منذ عام 2025.

وحقق أحد مستخدمي Polymarket، الذي وضع رهانات منفصلة على عقد مماثل، أرباحًا تُقدّر بنحو 400 ألف دولار. كما تداول آخرون ما يزيد على 9.7 ملايين دولار ضمن عقد “أي شركة عملات مشفرة سيكشفها ZachXBT بسبب تداول داخلي؟”، ونجحوا في رهاناتهم.

منصات التنبؤ تحت المجهر في الولايات المتحدة بسبب تباين الصلاحيات بين الولاية والفيدرالي

في الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايكل سيليغ إن الجهة الفيدرالية تتمتع “بولاية قضائية حصرية” على أسواق التنبؤ، ردًا على تحركات عدة سلطات على مستوى الولايات استهدفت منصات مثل Polymarket وKalshi على خلفية رهانات رياضية. وحذّر رئيس الهيئة من أن أي جهات على مستوى الولايات تطعن في صلاحيات الوكالة الفيدرالية ستُواجَه في المحاكم.