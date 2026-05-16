حيتان XRP تسيطر على 70% من العرض: هل يحضر سعر العملة لانطلاقة قوية؟

سجلت عملة XRP ارتفاع ملحوظ بعدما تجاوزت مستوى 1.50 دولار، مدفوعة بزيادة مشتريات كبار المستثمرين وتطورات تشريعية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بتنظيم العملات الرقمية.

وفقا لبيانات منصة Santiment، فإن المحافظ التي تمتلك أكثر من 10 مليون XRP باتت تسيطر على نحو 68.5% من إجمالي العرض المتداول، بإجمالي يصل إلى 45.8 مليار عملة تُقدّر قيمتها بحوالي 68.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تركّز للحيتان منذ ثماني سنوات.

يرى مراقبون أن هذا التراكم يعكس رهانات قوية من المستثمرين الكبار على مستقبل XRP، خاصة بعد تمرير مشروع قانون “CLARITY Act” داخل لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية حزبية مشتركة، ما أعاد التفاؤل بشأن البيئة التنظيمية للعملات الرقمية.

وعقب التصويت، قفزت XRP بأكثر من 7% لتصل إلى 1.54 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، قبل أن تتراجع لاحقا إلى حدود 1.44 دولار.

كما شهدت صناديق ETF المرتبطة بـ XRP تدفقات استثمارية قوية بلغت 18.5 مليون دولار خلال يوم واحد، متفوقة على صناديق الإيثريوم وسولانا، في إشارة إلى تنامي اهتمام المستثمرين المؤسسات بالعملات الرقمية.

في المقابل، ارتفعت مستويات الرافعة المالية على منصة بينانس إلى أعلى مستوياتها خلال شهرين، ما يعني أن السوق أصبحت أكثر حساسية لتحركات حادة صعود أو هبوط خلال الفترة المقبلة.

