شركة “BlackRock” تنقل 287 مليون دولار من البيتكوين تزامنا مع تصاعد المخاوف من البيع المؤسساتي

تواصل شركة “BlackRock” تقليص تعرضها للبيتكوين هذا الأسبوع، بالتزامن مع تباطؤ الزخم الصعودي للعملة واستقرارها قرب مستوى 80 ألف دولار، في خطوة أثارت تكهنات حول تصاعد الضغوط البيعية من المستثمرين المؤسساتيين.

وشهدت صناديق ETF المرتبطة بالبيتكوين والعملات الرقمية تدفقات خارجة قوية بلغت نحو 635 مليون دولار خلال آخر جلسة تداول، وهي أكبر موجة سحب يومية هذا الأسبوع، ما خفّض صافي التدفقات التراكمية إلى 58.5 مليار دولار حتى 13 مايو.

وفي ذات السياق، قامت “BlackRock” بتحويل ما يقارب 287 مليون دولار من البيتكوين إلى منصة كوين بيس، وهي خطوة اعتبرها مراقبون إشارة محتملة إلى نية البيع، رغم عدم صدور أي توضيح رسمي من الشركة بشأن التحويلات.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه شهية المؤسسات تجاه البيتكوين بالتراجع مؤقتا، بعد موجة الصعود الأخيرة التي دفعت العملة فوق 82 ألف دولار قبل أن تعود للتراجع دون 80 ألف دولار.

حاليا، يتم تداول البيتكوين قرب 79,400 دولار، بانخفاض يقارب 1.8% خلال آخر 24 ساعة، ما أعاد المخاوف بشأن قدرة السوق على الحفاظ على الزخم الصاعد في ظل تزايد عمليات جني الأرباح وتراجع التدفقات المؤسساتية.

