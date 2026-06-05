المحقق “ZachXBT” يحذر من مشروع “RAIN” ويصرح: ابتعدوا عنه بأي ثمن

أطلق “ZachXBT” الباحث الشهير في تتبع معاملات البلوكشين تحذير شديد اللهجة تجاه مشروع Rain Protocol (RAIN)، داعيا المستثمرين إلى تجنب التعامل معه، بعد تحقيقات قال إنها كشفت مؤشرات مقلقة تتعلق بالنشاط المالي للمشروع وطبيعة تداوله في الأسواق.

ويأتي التحذير رغم أن المشروع يتمتع بقيمة سوقية ضخمة تُقدر بنحو 8.8 مليار دولار، ما يجعله ضمن أكبر مشاريع العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

تساؤلات حول النشاط الفعلي للمشروع:

بحسب “ZachXBT”، فإن “Rain” لا يمتلك قاعدة مستخدمين كبيرة أو نشاط تشغيلي يبرر تقييمه الحالي، كما أشار إلى غياب داعمين بارزين للمشروع وضعف السجل المهني للفريق القائم عليه مقارنة بمشاريع رائدة في القطاع.

وأضاف أن البيانات المتاحة تشير إلى فجوة واضحة بين القيمة السوقية الضخمة للمشروع ومستوى الاستخدام الفعلي لمنصته.

وكشف المحقق في تقريره عن وجود مسارات تمويل مشتركة بين محافظ مرتبطة بـ RAIN ومشاريع أخرى مثل Data Ownership Protocol (DOP) وTOMI.

وأوضح أن تحليل المعاملات على الشبكة أظهر تحويلات مالية متقاطعة بين المحافظ المرتبطة بهذه المشاريع عبر عناوين إيداع مركزية ومحافظ وسيطة، ما قد يشير إلى وجود ارتباطات تشغيلية أو مالية بينها.

كما استند “ZachXBT” إلى عدد من المعاملات الصغيرة المعروفة باسم “Dust Transactions” لدعم فرضيته بشأن وجود صلات مباشرة بين الأطراف المختلفة.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ زعم “ZachXBT” أن بعض المحافظ المرتبطة بمطوري المشروع شاركت في أنشطة قد توحي بمحاولات للتأثير على حركة السعر داخل المنصات اللامركزية.

وأشار إلى استخدام مجمعات السيولة في “Uniswap V3” بالتزامن مع تحويلات مالية عبر محافظ وسيطة، وهو ما اعتبره سلوكا يستحق التدقيق من قبل المستثمرين والمتابعين.

كما انتقد التقييم السوقي المرتفع للمشروع، معتبرا أنه لا يتناسب مع حجم النشاط الحقيقي مقارنة بمنصات التنبؤ المعروفة مثل “Polymarket” و”Kalshi”.

واستشهد “ZachXBT” ببيانات من منصة “DefiLlama” تظهر أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في المشروع تبلغ نحو 27.2 مليون دولار فقط، مشيرا إلى أن معظم هذه القيمة تعتمد على العملة الخاصة بالمشروع نفسه.

وأضاف أن البروتوكول يحقق إيرادات سنوية تقدر بحوالي مليون دولار فقط، وهو ما يراه غير كاف لتبرير القيمة السوقية الحالية.

انتقادات لمنصة “Kraken”:

وفي سياق متصل، أعلن “ZachXBT” خفض تقييمه لمنصة التداول “Kraken” من الفئة الأعلى إلى فئة أقل، مبررا ذلك بما وصفه بضعف إجراءات التدقيق قبل إدراج بعض العملات التي يعتبرها منخفضة الجودة أو عرضة للتلاعب.

وشملت قائمة العملات التي انتقد إدراجها كلا من “RAIN” و”RIVER” و”RAVE” و”M”.

كما وجه انتقادات لطريقة تعامل المنصة مع حادثة أمنية سابقة، معتبرا أن مستوى الشفافية والتعويضات المقدمة للمستخدمين لم يكن بالمستوى المطلوب.

وفي خطوة لافتة، أعلن “ZachXBT” رفع قيمة المكافأة التي يعرضها مقابل الحصول على وثائق أو محادثات داخلية تتعلق بممارسات مزعومة للتلاعب في الأسواق داخل بعض منصات التداول المركزية، لتصل إلى 100 ألف دولار.

وفي ظل هذه الاتهامات، لم تصدر حتى الآن ردود تفصيلية من الجهات المذكورة بشأن المزاعم المطروحة، بينما يترقب المستثمرون أي توضيحات رسمية قد تلقي مزيد من الضوء على القضية.

اقرأ أيضا:

توقعات البيتكوين بعد انهياره بنسبة 15% أسبوعيا: هل تتجه نحو 50 ألف دولار أم أن الارتداد قريب؟

نزيف حاد في سوق العملات الرقمية: 150 مليار دولار تتبخر وسعر البيتكوين يهبط إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر

