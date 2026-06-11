انخفاض أرباح المعدنين يدفع شبكة البيتكوين نحو أكبر تعديل للصعوبة منذ 2021

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تستعد شبكة البيتكوين لتسجيل واحدة من أكبر تخفيضات صعوبة التعدين في تاريخها، بعدما أدى هبوط سعر العملة خلال الأسابيع الأخيرة إلى تراجع ربحية العديد من شركات التعدين.
ووفقا لتقرير صادر عن “Galaxy Research”، من المتوقع أن تنخفض صعوبة التعدين بنحو 10.3% خلال التعديل المرتقب في 13 يونيو، بعد خروج جزء من قوة الحوسبة من الشبكة نتيجة الضغوط المالية المتزايدة على المعدنين.
ويعكس هذا التراجع آلية التوازن الذاتي في البيتكوين، حيث تؤدي انخفاضات الأسعار إلى تقليص نشاط التعدين، ما يدفع الشبكة تلقائيا إلى خفض مستوى الصعوبة للحفاظ على متوسط إنتاج الكتل.
وسيُعد هذا التعديل من بين أكبر الانخفاضات المسجلة تاريخيا، ويأتي في وقت لا تزال فيه بيتكوين تتداول قرب 62,800 دولار رغم خسائر تجاوزت 15% منذ بداية الشهر.
وحذر محللون من أنه في حال فقدان مستوى الدعم الحالي قرب 62 ألف دولار، فقد تتجه الأنظار إلى مناطق دعم أعمق تتراوح بين 25,500 و31,500 دولار على المدى الطويل.
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