أكبر البنوك الأمريكية تستعد لإطلاق شبكة ودائع رقمية مرمّزة بحلول 2027

تستعد كبرى المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة لإطلاق شبكة جديدة للودائع المرمّزة (Tokenized Deposits) خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة قد تمثل تحول مهم في العلاقة بين النظام المالي التقليدي وتقنيات البلوكشين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، يقود المشروع شركة “The Clearing House” المتخصصة في أنظمة المدفوعات الفورية، والمملوكة بشكل مشترك لعدد من أكبر البنوك الأمريكية، من بينها “JPMorgan Chase” و”Bank of America” و”Citigroup” و”Wells Fargo”.

جسر بين البنوك والبلوكشين:

يحمل المشروع اسم “The Bridge”، ويهدف إلى ربط أنظمة المدفوعات المصرفية التقليدية بالبنية التحتية القائمة على البلوكشين، بما يسمح بتنفيذ التحويلات وتسوية المعاملات على مدار الساعة وبشكل فوري.

ووفقا للتقرير، سيتم تطوير الشبكة بالتعاون مع مزود تقني خارجي لم يتم اختياره بعد.

صرح “ديفيد واتسون” الرئيس التنفيذي لـ “The Clearing House”، إن القطاع المصرفي يتجه نحو مستقبل مختلف جذريا فيما يتعلق بالمدفوعات والخدمات المالية المعتمدة على البلوكشين، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة للبنوك الأمريكية.

تعزيز دور البنوك في الاقتصاد الرقمي:

من جهته، اعتبر “شاه مير خالق”، رئيس الخدمات في “Citigroup”، أن المبادرة تمثل امتداد طبيعي للدور الذي تلعبه البنوك في إدارة الأموال وتمويل الأسواق المالية.

ويرى مسؤولو القطاع أن الودائع المرمّزة قد تساعد المؤسسات المالية على الحفاظ على مكانتها في ظل التوسع المتسارع للأصول الرقمية والمنتجات القائمة على البلوكشين.

تأتي هذه الخطوة في وقت تراقب فيه البنوك الأمريكية النمو المتسارع للعملات المستقرة (Stablecoins)، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الأصول الرقمية إلى سحب جزء من الودائع التقليدية من النظام المصرفي.

وشهدت الأشهر الماضية نقاشات واسعة بين المؤسسات المالية وشركات العملات الرقمية حول القوانين الجديدة التي قد تسمح لحاملي العملات المستقرة بالحصول على عوائد أو فوائد على أرصدتهم.

وبحسب التقرير، ستكون شبكة الودائع المرمّزة متاحة لجميع البنوك الأمريكية، مع إمكانية استخدامها في عدد من المجالات، أبرزها:

إدارة السيولة بشكل فوري.

أتمتة العمليات المالية والخزينة.

المدفوعات العابرة للحدود.

التسويات المالية على مدار الساعة.

كما تتوقع “The Clearing House” أن تكون الشركات متعددة الجنسيات من أوائل المستخدمين لهذه التقنية الجديدة.

ورغم الحماس المتزايد حول المشروع، أشار “مارك موناكو”، رئيس حلول المدفوعات العالمية في “Bank of America”، إلى أن الطلب على الودائع المرمّزة لم يصل بعد إلى مرحلة التبني الواسع.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن الاهتمام المؤسساتي بهذه المنتجات يتزايد تدريجيا، متوقعا أن يحتاج انتشارها إلى مزيد من الوقت.

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