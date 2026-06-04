نزيف حاد في سوق العملات الرقمية: 150 مليار دولار تتبخر وسعر البيتكوين يهبط إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر

شهد سوق العملات الرقمية موجة بيع عنيفة جديدة أدت إلى فقدان نحو 150 مليار دولار من قيمته السوقية خلال يوم واحد، في وقت واصلت فيه عملة البيتكوين تراجعها الحاد لتسجل أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية إلى قرابة 2.25 تريليون دولار، وسط ضغوط بيع واسعة النطاق طالت معظم العملات الكبرى والبديلة.

سعر البيتكوين يهبط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير:

رغم أن موجة التراجع بدأت في أواخر مايو، فإن الضغوط ازدادت بشكل ملحوظ مع بداية يونيو.

فبعد تداول البيتكوين فوق مستوى 73 ألف دولار مطلع الشهر، دخلت عملة البيتكوين في سلسلة متواصلة من الانخفاضات أفقدتها أهم مستويات الدعم.

وفقدت العملة الرقمية الأكبر مستوى 70 ألف دولار أولا، قبل أن تتراجع لاحقا إلى ما دون 66 ألف دولار.

ومع استمرار هيمنة البائعين، هبط السعر إلى نحو 61 ألف دولار خلال تداولات اليوم، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ الانهيار الذي شهدته الأسواق في فبراير الماضي.

ورغم محاولة الارتداد إلى حدود 64 ألف دولار، فشلت عملة البيتكوين في الحفاظ على المكاسب وعادت للتداول دون 63 ألف دولار، مسجلة خسائر أسبوعية تقارب 14%.

كما انخفضت قيمة البيتكوين السوقية إلى نحو 1.26 تريليون دولار، فيما تراجعت هيمنته على السوق إلى 55.6% خلال أسبوع واحد.

العملات البديلة تتكبد خسائر أكبر:

لم تكن العملات البديلة في وضع أفضل، بل سجل العديد منها خسائر أشد من البيتكوين.

حيث هبط سعر الايثيريوم إلى حدود 1750 دولار، مسجلا أدنى مستوى له خلال 14 شهر، بينما تراجعت عملة سولانا إلى ما دون 70 دولار بعد خسارة يومية بلغت نحو 9%.

كما انخفضت XRP إلى أقل من 1.15 دولار قبل أن تعوض جزء محدود من خسائرها، في حين تراجعت كاردانو (ADA) إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات.

وتراجعت BNB إلى أقل من 600 دولار، بينما واصلت عملات مثل DOGE وLINK وAVAX وZEC نزيفها ضمن موجة الهبوط.

في المقابل، برزت Worldcoin (WLD) كإحدى الاستثناءات القليلة، بعدما سجلت ارتفاع تجاوز 11% رغم الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق.

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