سعر البيتكوين يقترب من مستوى 63 ألف دولار وعملة مونيرو تتألق: التفاصيل

استعاد سوق العملات الرقمية جزء من خسائره خلال الساعات الماضية، بعدما تمكنت عملة البيتكوين من التعافي والعودة بالقرب من مستوى 63 ألف دولار، رغم الضغوط التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وكانت العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية قد تعرضت لتقلبات حادة خلال الأيام الماضية، إلا أنها نجحت في الحفاظ على مستويات دعم مهمة، ما ساعدها على استعادة جزء من الزخم الإيجابي.

تماسك عملة البيتكوين بعد موجة التقلبات:

بدأت الضغوط الحالية على البيتكوين بعد فشله في الحفاظ على مكاسبه فوق مستوى 73 ألف دولار مطلع الشهر الجاري، لتدخل بعدها العملة في موجة هبوط متسارعة دفعتها إلى كسر عدة مستويات دعم رئيسية.

ووصلت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب عامين عندما هبطت إلى نحو 59,100 دولار، قبل أن تنجح في الارتداد سريعا والعودة فوق حاجز 60 ألف دولار.

وخلال الساعات الأخيرة، تراجعت عملة البيتكوين مجددا عقب تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، لكنها تمكنت من امتصاص الضغوط واستعادت تداولاتها بالقرب من مستوى 63 ألف دولار.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للبيتكوين نحو 1.26 تريليون دولار، فيما تستقر هيمنتها على السوق فوق مستوى 56%.

عملة مونيرو تتصدر المشهد:

على صعيد العملات الرقمية البديلة، تمكنت معظم العملات الرقمية الكبرى من تعويض خسائرها الأخيرة.

وعادت الإيثيريوم للتداول فوق 1650 دولار، بينما استعادت BNB مستوى 600 دولار، في حين حافظت XRP على دعمها الرئيسي فوق 1.10 دولار.

كما نجحت سولانا في العودة إلى مستوى 65 دولار، لكن الأداء الأبرز كان من نصيب مونيرو (XMR) التي قفزت بأكثر من 11% خلال 24 ساعة، لتصبح واحدة من أفضل العملات أداء بين المشاريع الكبرى.

في فئة العملات متوسطة القيمة السوقية، واصلت Audiera (BEAT) جذب الأنظار بعدما سجلت ارتفاع يومي بنحو 56%.

وبذلك تكون العملة قد حققت مكاسب تجاوزت 500% خلال أسبوع واحد فقط، في واحدة من أقوى موجات الصعود التي شهدها السوق مؤخرا.

في المقابل، واصلت عملة LAB تراجعها الحاد بعد خسارة إضافية بلغت نحو 15% خلال اليوم.

ساهم التحسن العام في أسعار العملات الرقمية في إضافة أكثر من 40 مليار دولار إلى القيمة الإجمالية للسوق خلال يوم واحد.

وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 2.23 تريليون دولار، وسط ترقب المستثمرين لما إذا كان هذا التعافي سيمثل بداية مرحلة استقرار جديدة أم مجرد ارتداد مؤقت ضمن الاتجاه الهابط الحالي.

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