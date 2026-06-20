محلل يحذر: شركة "Strategy" قد تضطر لبيع أكثر من 50 ألف بيتكوين بحلول 2028

تزايدت المخاوف حول شركة “Strategy” خلال الأسابيع الأخيرة، رغم محاولات الإدارة طمأنة المستثمرين بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والاستمرار في استراتيجيتها المعتمدة على شراء البيتكوين.

وجاءت الضغوط الأخيرة بعد تراجع سهم “STRC” المفضل إلى ما دون قيمته الاسمية البالغة 100 دولار، ما أثار تساؤلات حول استدامة نموذج التمويل الذي تعتمد عليه الشركة لزيادة حيازاتها من البيتكوين.

وفي هذا السياق، حذر المحلل الشهير “Kaleo” من أن الشركة قد تجد نفسها مضطرة إلى بيع أكثر من 50 ألف بيتكوين خلال العامين المقبلين إذا استمرت الظروف الحالية، معتبرا أن الاعتماد الكبير على الرافعة المالية يجعل الوضع أكثر حساسية في فترات ضعف السوق.

وأشار إلى أن وصف سهم “MSTR” بأنه بيتكوين معزز يخفي حقيقة أنه استثمار قائم على الرافعة المالية، وهي أداة تحقق مكاسب كبيرة أثناء الصعود لكنها تضاعف المخاطر عند الهبوط.

كما قارن بعض المراقبين الوضع الحالي بحالات سابقة شهدها القطاع، مؤكدين أن الأسواق غالبا ما تتجاهل المخاطر حتى تتحول إلى أزمة فعلية.

ويرى المنتقدون أن أي عملية بيع كبيرة من قبل “Strategy” قد تضغط على سعر بيتكوين وتزيد من تقلبات السوق في المستقبل.

ورغم هذه التحذيرات، لا تزال الشركة تمتلك واحدة من أكبر خزائن بيتكوين المؤسسية في العالم، وتؤكد أنها قادرة على إدارة التزاماتها الحالية دون الحاجة إلى تغييرات جوهرية في استراتيجيتها.

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