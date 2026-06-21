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واصلت عملة البيتكوين تعافيها التدريجي بعد هبوطها الأخير إلى ما دون 62,400 دولار، لتنجح في استعادة مستوى 64 ألف دولار وتصل مؤقتا إلى 64,400 دولار قبل أن تواجه بعض ضغوط البيع.
وكانت عملة البيتكوين قد تعرضت لموجة هبوط قوية مطلع يونيو دفعتها من 73 ألف دولار إلى 59,100 دولار خلال أيام قليلة، قبل أن يتمكن المشترون من إيقاف النزيف وبدء مرحلة تعاف تدريجية.
ورغم استمرار حالة الترقب بشأن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، حافظت عملة البيتكوين على تداولها فوق 64 ألف دولار، مع قيمة سوقية تتجاوز 1.28 تريليون دولار وهيمنة سوقية تفوق 56%.
في سوق العملات البديلة، كانت التحركات محدودة نسبيا، حيث استقر سعر الإيثيريوم قرب 1730 دولار، بينما ارتفعت سولانا (SOL) بأكثر من 2% لتصل إلى 73 دولار.
كما سجلت NEAR ومونيرو (XMR) مكاسب ملحوظة خلال الساعات الماضية.
أما العملة التي خفطفت الأضواء اليوم فهي عملة LAB، التي واصلت موجتها الصعودية القوية بارتفاع تجاوز 25% خلال 24 ساعة، لترتفع مكاسبها الشهرية إلى أكثر من 230% وتتداول فوق 15 دولار، مقتربة من دخول قائمة أكبر 20 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.
وبفضل هذه المكاسب، ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية إلى نحو 2.29 تريليون دولار.
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سعر البيتكوين يستعيد مستوى 63 ألف دولار مع ارتداد واضح لـ SOL وHYPE وZEC
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البيتكوين يستعيد مستوى 64 ألف دولار وعملة LAB تواصل الصعود مقتربة من قائمة أكبر 20 عملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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