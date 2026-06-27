نزيف لا يتوقف: صناديق ETF البيتكوين تفقد 8 مليار دولار في ظرف شهرين

واصلت الصناديق المتداولة الفورية التي تتعقّب أكبر عملتين مشفّرتين من حيث القيمة السوقية سلسلتها السلبية الحادة، لتُكمل بذلك 7 أسابيع متتالية في المنطقة الحمراء.

وكانت أيام التداول الخمسة الأخيرة مؤلمة على نحو خاص، إذ سجّلت صناديق البيتكوين الفورية ثاني أسوأ أداء لها من حيث صافي التدفقات منذ انطلاقها قبل عامين ونصف.

صناديق البيتكوين الفورية تنزف بقوة:

سبق وتناولنا على بيتكوين العرب مرارا الأداء الضعيف لصناديق البيتكوين الفورية، غير أن الايام السابقة للأسبوع المنتهي في 26 يونيو حملا بصيص أمل.

فرغم أن كليهما ظلّ في المنطقة الحمراء، كانت عمليات السحب الفعلية أكثر اعتدالا، إذ بلغت 316 مليون دولار و227 مليون دولار على التوالي، تراجعا من 1.72 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من يونيو.

لكن المستثمرين عادوا للضغط بقوة على زر السحب مجددا، ساحبين ما إجماليه 1.79 مليار دولار من الصناديق. وبهذا أصبح أداء الصناديق أسوأ من حيث صافي التدفقات منذ أواخر فبراير 2025، حين بلغ الرقم 2.61 مليار دولار.

وقد هبط إجمالي صافي التدفقات الواردة التراكمي إلى 51.61 مليار دولار.

ويُذكر أن الرقم كان يتجاوز 59.30 مليار دولار بحلول منتصف مايو، ما يعني أن الصناديق فقدت نحو 8 مليار دولار في أقل من شهرين.

وتُعدّ التدفقات الخارجة المستمرة من الصناديق من بين أوضح الأسباب وراء استمرار تعثّر سعر البيتكوين، الذي هوى قبل أيام قليلة إلى قاع جديد منذ سنوات عند 58 ألف دولار.

والمحللون على قناعة بأن التدفقات يجب أن تستقر قبل أن تحظى البيتكوين بفرصة للتعافي.

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