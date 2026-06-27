زخم أداة "bStock" يمنح منصة بينانس ورقة جديدة في مواجهة منتقديها

وسط الانتقادات المتنامية المحيطة بمنصة بينانس والتي أثارت تساؤلات حول معايير عملها، أصدرت المؤسِّسة المشاركة “يي هي” (Yi He) منشور تؤكّد فيه الثقة الراسخة بالمنصة.

وذكّرت بأن بينانس عاقدة العزم بثبات على الحفاظ على تركيزها طويل الأمد على الابتكار وخدمة المستخدمين والثقة.

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bStock التابع لمنصة بينانس يبلغ محطة جديدة:

جاء المنشور في وقت بدأ فيه مشروع “bStock” الذي أطلقته بينانس مؤخرا يكتسب زخم مبكّر عقب نموّه السريع وغير المتوقّع.

وقد جاء تصريح “يي هي” بعد منشور واسع الانتشار سلّط الضوء على الكفاءة المتنامية لبينانس، زاعما أنها المنصة الوحيدة حاليا التي تجمع بين الملكية المنتفعة (beneficial ownership) وقابلية التركيب على الشبكة (on-chain composability)، مع دعمها أكثر من 7000 سهم وصندوق متداول على نطاق واسع.

واستغلّت المسؤولة التنفيذية في بينانس هذا الزخم المبكّر لترد على ردود الفعل المتصاعدة ضد المنصة الرائدة، خصوصا من المنتقدين الذين يشكّكون في نزاهتها وموثوقيتها.

وأشارت كذلك إلى تسع سنوات من الالتزام والكفاءة لدى بينانس، قائمة على الأفعال لا على الرأي العام.

وأكّدت أن بينانس تبقى مركّزة على تحسين منتجاتها وتقديم تجارب أفضل لمستخدميها.

إلى جانب الدفاع عن بينانس، حذّرت المؤسِّسة أيضا من العادة المتنامية المتمثّلة في التلاعب بمشاعر الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية أو تجارية.

وبعد أن طمأنت الجمهور إلى أن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها بينانس، أكدت أن المستخدمين والموظفين لا ينبغي النظر إليهم كأدوات للتأثير أو الربح، بل كأشخاص يجب كسب ثقتهم.

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