تدفقات الإيثيريوم السلبية تتواصل: هل ينقذ الربع الثالث الموقف؟

نفّذت شركة الاستثمار العالمية “بلاك روك” في الساعات الأخيرة تحويل لإيثيريوم رصدته منصة تتبّع بيانات البلوكشين “Onchain Lens” إذ حوّلت 8700 إيثيريوم بقيمة نحو 15.81 مليون دولار إلى “Coinbase Prime”.

ليست هذه المرة الأولى التي تنقل فيها بلاك روك الإيثيريوم أو البيتكوين إلى “Coinbase Prime”؛ ففي 9 يوليو حوّلت 951.5 بيتكوين بقيمة 59 مليون دولار، بينما سحب صندوق IBIT في 8 يوليو 883.6 بيتكوين (54.8 مليون دولار) من المنصة ذاتها.

لكن هذه المعاملة تحديدا تحمل تفاصيل إضافية؛ إذ أشارت “Onchain Lens” إلى أن وحدات الإيثيريوم 8700 نُقلت من محافظ مرتبطة بصندوق بلاك روك المتداول للإيثيريوم ETHA، وتزامنت مع تدفقات خارجة من الصندوق نفسه.

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ووفقا لبيانات “SosoValue”، سجّل صندوق ETHA تدفقات خارجة بلغت 7240 إيثيريوم (12.67 مليون دولار) في 9 يوليو، لتضاف إلى صافي التدفقات السلبية لصناديق الإيثيريوم.

وشهد اليوم نفسه تدفقات خارجة إجمالية من صناديق الإيثيريوم بلغت 52.08 مليون دولار، تصدّرها صندوق “FETH” التابع لـ”Fidelity”.

ماذا يترقّب المتداولون؟

حدّدت تدفقات الصناديق ملامح الربع الماضي، إذ سجّل يونيو رقم قياسي في عمليات الاسترداد؛ فقد بلغت التدفقات الخارجة الصافية لصناديق الإيثيريوم 690 مليون دولار، لتمتد موجة السلبية من الربع الأول.

وبعد نصف عام أول ضعيف، يبحث المتداولون عن مؤشرات لما يحمله باقي 2026.

تاريخيا، وغالبا ما شكّل الربع الثالث بداية موجات تعافٍ قوية؛ فوفقا لبياناتٰ “CoinGlass”، حقّقت الإيثيريوم مكاسب بمتوسط 8.08% في الربع الثالث، بواقع سبعة أرباع ثالثة خضراء من أصل 11 منذ 2016، وحقّقت مكاسب صافية بلغت 66.55% في الربع الثالث من 2025.

ومع ذلك، لا يضمن الأداء السابق تكرار النتيجة، إذ لا تزال محفّزات إضافية قيد المراقبة.

وقد تفوّقت الإيثيريوم على البيتكوين خلال الساعات 24 الماضية، مرتفعة 2.6% إلى 1790 دولار، في محاولة لكسر نمط القمم والقيعان المتراجعة المتتالية.

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