تحقيق: شكاوى متكررة حول تعثّر عمليات السحب من منصة TAG Markets

في ظل التوسّع السريع لمنصات التداول عبر الإنترنت، تزداد أهمية التحقّق من موثوقية هذه المنصات قبل إيداع الأموال فيها.

مؤخرا رصد فريقنا في “بيتكوين العرب” عدد من الشكاوى المتكررة من مستخدمين لمنصة “TAG Markets”، تتمحور جميعها حول مشكل واحد وهو:

تعثّر أو رفض طلبات السحب.

نستعرض في هذا التحقيق أبرز هذه الشهادات والأدلة الموثّقة، دون إصدار حكم قاطع، تاركين للقارئ مساحة التقييم بنفسه.

الشكوى الأولى: “لم يُعطى خيار السحب”

نشر مستخدم يُدعى SandeepSharma بلاغ وصف فيه المنصة بأنها شركة احتيال، مشيرا إلى أن الشركة لا تقدّم الدعم إلا لمن يستمر في التداول، بينما لا يحصل من يطلب استرداد أمواله على أي ردّ.

ووفقا للشكوى الموثقة بلقطة شاشة من حسابه على المنصة تُظهر رصيد وودائع بقيمة 57.98 دولار مقابل عمليات سحب لم تتجاوز 12.48 دولار، ما يعني بقاء معظم الأموال عالقة داخل الحساب.

الشكوى الثانية: إلغاء طلب سحب رأس المال

في بلاغ آخر، أفاد صاحبه بأنه طلب سحب 1000 دولار من حسابه، لكن الطلب رُفض بعد 10 ساعات دون إعادة الأموال إلى الحساب، مع توقّف فريق الدعم عن الرد نهائيا.

وتُظهر لقطة الشاشة المرفقة سجلا رسمي للمعاملة برقم 107343 بتاريخ 14 يناير 2026، موسومة بحالة “Declined” (مرفوضة)، مع ملاحظة “NOT APPLY” في خانة المعالجة اللاحقة — وهو ما يوثّق الواقعة على مستوى النظام لا الادّعاء الشخصي فقط.

الشكوى الثالثة: إزالة الأرباح من الرصيد

تُعدّ هذه الشكوى الأكثر تفصيلا بين جميع الحالات المقدمة حيث يروي صاحب البلاغ أنه تداول يدويا وبشكل طبيعي على المنصة دون أي نشاط مشبوه، ثم اختفى فجأة زر السحب بنقرة واحدة على منصة MT5.

وبعد تقديم طلب سحب في 29 أكتوبر 2025، لم تصل الأموال إلى حسابه حتى تاريخ كتابة الشكوى (31 أكتوبر).

ويشير صاحب البلاغ إلى ظهور بندين غريبين في كشف حسابه مفادها “Capital Reversal”(عكس رأس المال) و”Cross Market Abuse” (إساءة استخدام عبر الأسواق)، أدّيا إلى خفض رصيده إلى الصفر تقريبا.

وقد أرفق المستخدم لقطات شاشة متعددة لمحادثات مع خدمة العملاء، تُظهر ردود عامة من نوع طلبك قيد المراجعة دون تفسير واضح للخصومات، إلى جانب كشف حساب يوضّح حركة الرصيد بالتفصيل (تصحيح بقيمة -3,771.56 دولار ضمن بند إساءة استخدام السوق).

شكاوى إضافية من منصات تقييم مستقلة:

إلى جانب البلاغات السابقة، رصدنا تقييمات سلبية على منصات مراجعة مستقلة٫ أبرزها:

مستخدم من تونس (the tiger of forex) روى تجربة مع عرض بونص بدون إيداع بقيمة 1200 دولار، حيث زعم أن ممثل الدعم رفض إثباتات التحقّق التي أرسلها بذرائع متكررة، ووصف الشركة بأنها تمارس التسويف والمماطلة.

مستخدم آخر من أستراليا (herman koch) أفاد بأن روبوتات تداول آلية (AI Bots) موصى بها من المنصة نفّذت صفقات كبيرة الحجم وتركتها مفتوحة لساعات دون وقف خسارة (Stop Loss)، ما أدّى — بحسب روايته — إلى تصفية حسابين له بالكامل، مشيرا إلى أن أصدقاءه واجهوا المشكلة ذاتها، ولم يحصل على أي تعويض.

قراءة في النمط العام:

بجمع الشكاوى السابقة يمكن ملاحظة نمط متكرر يستحق الانتباه:

تأخر أو رفض طلبات السحب دون تفسير كاف.

ظهور بنود محاسبية غامضة مثل عكس رأس المال أو إساءة استخدام السوق تُستخدم لتبرير خصم الأرباح أو الرصيد.

بطء أو غياب استجابة خدمة العملاء في القضايا المتعلقة تحديدا بالسحب، مقابل استجابة أسرع في قضايا أخرى.

تكرار الشكاوى عبر عدة دول ومناطق جغرافية (الهند، إندونيسيا، تونس، أستراليا)، ما يستبعد كون الأمر حادثة معزولة أو سوء فهم فردي.

ماذا عن الترخيص والهوية القانونية؟

من أبرز التحذيرات التي ترد بشكل متكرر في مجتمع المتداولين هي ضرورة التحقّق من الجهة التنظيمية (Regulator) التي ترخّص عمل أي منصة تداول قبل إيداع الأموال فيها، والتأكّد من أن رقم الترخيص فعّال ومطابق لاسم الشركة القانوني الكامل عبر الموقع الرسمي للجهة الرقابية المعنية.

حتى وقت إعداد هذا التحقيق، لم نتمكّن من التحقّق بشكل مستقل من وضعية ترخيص TAG Markets ونطاق تغطيته الجغرافية، وهو ما ننصح كل مستخدم بالتحقّق منه بنفسه مباشرة قبل اتخاذ أي قرار.

خلاصة وتوصية:

تجدر الإشارة إلى أن جميع ما ورد أعلاه هو روايات ووثائق مقدَّمة من مستخدمين عبر منصات بلاغات وتقييمات عامة، ولم تصدر عن TAG Markets حتى لحظة النشر أي ردود رسمية موثّقة على هذه الحالات بعينها نُشرت للعامة.

بيتكوين العرب لا تجزم بوجود احتيال متعمّد من عدمه، لكنها تنقل ما تم توثيقه لتنبيه القرّاء.

نصيحتنا لكل متداول: