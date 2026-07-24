تحليل سعر الايثيريوم: هل يتجه سعر ETH نحو 2000 دولار أم سيشهد مزيد من التقهقر؟

لا يزال سعر الايثيريوم (ETH) يواجه ضغوط على الأطر الزمنية الكبرى، رغم ظهور مؤشرات على استقرار السعر خلال الأسابيع الماضية.

بينما يحاول المشترون الحفاظ على الاتجاه الصاعد على المدى القصير، لا تزال مستويات المقاومة الفنية الرئيسية تحد من أي اختراق قوي.

مقاومة 2000 دولار لا تزال العقبة الأبرز أمام الايثيريوم:

على الرسم البياني اليومي، يتداول الايثيريوم قرب 1860 دولار بعد تعافيه من موجة الهبوط التي دفعت السعر في يونيو إلى منطقة الطلب القوية عند 1500 دولار.

ورغم نجاح هذه المنطقة في وقف التراجع، فإن الاتجاه العام لم يتحول بعد لصالح المشترين، إذ لا يزال السعر يتداول أسفل المتوسطين المتحركين لـ 100 و200 يوم، ما يشير إلى استمرار سيطرة البائعين على الاتجاه طويل الأجل.

كما فشل سعر الايثيريوم مؤخرا في اختراق مستوى 1950 دولار، ليواجه رفض جديد بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، بينما تبقى منطقة 2000 دولار أول مقاومة رئيسية ينبغي تجاوزها لفتح المجال أمام موجة صعود جديدة.

وفي حال نجاح السعر في اختراق هذا المستوى، فقد يستهدف منطقة 2400 دولار، والتي شكلت حاجزًا قويًا أمام التعافي خلال شهر أبريل.

المشترون يدافعون عن الاتجاه الصاعد قصير الأجل

على الإطار الزمني لأربع ساعات، تبدو الصورة أكثر إيجابية، إذ يواصل الايثيريوم تسجيل قمم وقيعان أعلى منذ بداية يوليو، مدعوما بخط اتجاه صاعد.

ورغم تراجع السعر بعد رفضه عند الحد العلوي للقناة الصاعدة، فإن المشترين نجحوا حتى الآن في الدفاع عن خط الاتجاه ومنطقة الدعم عند 1750 دولار.

ويُعد الحفاظ على التداول فوق هذه المنطقة أمر مهم لاستمرار الزخم الإيجابي، فيما تبقى إعادة اختبار منطقة 1900 – 1950 دولار الهدف التالي للمشترين.

أما في حال كسر خط الاتجاه الصاعد، فقد يزداد احتمال تراجع السعر نحو 1750 دولار، مع وجود مستويات دعم إضافية عند 1700 و1600 دولار.

على صعيد البيانات على الشبكة (On-Chain)، يواصل مؤشر نسبة العرض في منصات التداول (Exchange Supply Ratio) تسجيل انخفاضات جديدة، ما يشير إلى استمرار خروج عملات ETH من منصات التداول إلى المحافظ الخاصة.

ويُنظر عادة إلى هذا السلوك على أنه مؤشر إيجابي، لأنه يقلص كمية العملات المتاحة للبيع الفوري ويعكس تزايد رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بالإيثيريوم على المدى الطويل.

ورغم أن هذه البيانات لا تضمن انعكاس صعودي وشيك، فإنها توفر أساس داعم للسعر، خاصة إذا تزامنت مع تحسن الطلب ونجاح الايثيريوم في اختراق مقاومة 2000 دولار خلال الفترة المقبلة.

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