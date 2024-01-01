إصابة شخص بحروق في حريق مخزن خردة أسفل عقار ببشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب أربعيني بحروق بالجسم جراء حريق اندلع داخل مخزن خردة أسفل عقار ببشتيل شمال الجيزة.

الحريق أسفر عن إصابة أحمد سيد 45 سنة بحروق متفرقة نقل على إثرها إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الزعيم.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن خردة أسفل عقار مكون من 4 طوابق وتمام الإخماد مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.