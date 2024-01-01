"المحطات النووية": وصول باقي أجزاء مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية بالضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة على ميناء الضبعة التخصصي المصمم خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية والذي به تم الانتهاء من كافة معالم المشروع المخطط لها خلال 2023.

وأعرب رئيس الهيئة، عن سعادته بإتمام معالم تنفيذ المشروع، معربًا عن تطلعه للمضي قدمًا نحو البدء في تنفيذ معالم المشروع خلال العام الجديد 2024.

ونوه إلى أن سفينة الشحن التي أبحرت تحمل باقي مكونات مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية مُغادِرة روسيا، وتم وصولها لرصيف الضبعة البحري التخصصي اليوم في الساعة التاسعة صباحًا حيث بدأت بالفعل بتفريغ حمولتها بأمان وفق لما هو مخطط.

يذكر أن مصيدة قلب المفاعل تُعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.