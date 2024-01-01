محافظ القاهرة: التصدي بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء وهي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وأكد محافظ القاهرة، وفق بيان الاثنين، أنه سيتم التصدي بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

واستمع محافظ القاهرة، خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد محافظ القاهرة، على استمرار المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

رافق المحافظ في جولته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

اقرأ أيضًا:

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم