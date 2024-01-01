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التموين: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 24 ألف فرصة عمل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة (8214 ) منفذ جديد تم افتتاحها حتى عام 2023 توفر عدد ( 24642 ) فرصة عمل، منهم عدد (497) منفذ جديد خلال 2023.

وأضافت الوزارة أن المرحلة تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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