شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث ملفات حصر القمح والمحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات الهامة والتي على راسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح .

وقال بيان رسمي للوزارة اليوم، إن القصير تابع ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة ووجه بالمرونة في صرفها للمزراعين وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التى تمنع التلاعب أو التهريب.

وتابع وزير الزراعة جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الاخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات، وسير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.

وتقدم وزير الزراعة بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولاسرهم، ولجميع المصريين كل الخير والسعادة، للعاملين في الوزارة بمناسبة العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعادة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب المصري مصر العظيم، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، الى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الامن الغذائي في ظل عالم تتشابك فيه الاحداث والأزمات.