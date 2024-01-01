"التموين": استخراج أكثر من 568.9 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطارالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تم خلال العام الماضي استخراج 568.911 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غيرالمنتظمة، والأرامل، والمطلقات بالأسر الأولى بالرعاية.

وأشار التقرير السنوي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار تلبية احتياجات المواطنين قامت الوزارة بالاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم؛ لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

كما قامت بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

وأوضح التقرير أنه تم إضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

كما تم في إطار تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.33 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم مع استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس–أهلا رمضان –عيد الفطر–عيد الأضحي) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة؛ تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

كما عمدت الوزارة إلى إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية؛ مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.