"حسام" يطلب تطليق زوجته:"شفتها في حضن عشيقها على السرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم"حسام. ع"، 36 سنة، صاحب سنترال، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه "شفتها مع عشيقها في غرفة النوم".

يروي الزوج تفاصيل زواجه: تزوجت من "سارة. م"، 30 سنة، ربة منزل، بعد ترددها على السنترال أكثر من مرة، بعدها تولدت بيننا علاقة عاطفية، ثم تقدمت لخطبتها، وبعد موافقة أسرتها على الخطبة -التي دامت عام كامل- انتقلنا إلى عش الزوجية في زواج استمر عامين دون أطفال.

يضيف الزوج: حاولت بكل الطرق إرضاء زوجتي، ولم أرفض لها طلب قط، لكنها كانت تخفي في قلبها شخص آخر تحبه، فقد أصبحت تحب الإنفراد بنفسها بالغرفة والتحدث بالهاتف.

يشكو"حسام" زوجته لمحكمة الأسرة: حاولت التقرب لزوجتي لكنها كانت تختلق الخلافات بيننا حتى أنها كانت تشعرني بأنه تم الضغط عليها من أجل الزواج، وبعد فترة تركت زوجتي المنزل قاصدة منزل أسرتها.

يتذكر الزوج اللحظة التي وجد فيها زوجته بأحضان عشيقها بغرفة نومه وعلى سريره قائلاً: " بعد مرور شهر من ترك منزل الزوجية، هاتفني شخص قريب من العائلة ينصحني بالذهاب إلى المنزل "مراتك بتخونك"، على الفور وجدت نفسي وبدون تفكير ذهبت إلى منزل الزوجية ورأيت زوجتي "بدون ملابس بأحضان عشيقها"، الارتباك جعلني أشعر بالدوار الشديد ووجدت نفسي بعد ساعات داخل مستشفى وكل من حولي يكذب ما أتذكره، لكني لم أتمالك نفسي وقمت بالاعتداء عليها.

يواصل الزوج: رغم ما رأيته لم تشعر زوجتي بالخجل وحاولت تشويه صورتي، حينها حاولت إنهاء العلاقة بالطلاق لكنها رفضت فلم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بإمبابة، وأقمت دعوى تطليق للضرر، حملت رقم 1769 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.