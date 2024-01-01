ننشر أول صور لحادث محور الجيزة.. وتحرك عاجل للمحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابات 5 أفراد من الموجودين بموقع العمل بإصابات طفيفة.

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث، والذين أكدوا اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور.

كما حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية .

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاءهم ومغادرتهم للمستشفى.

ورافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية.

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