لغز جثة رضيع داخل كيس بمقلب قمامة في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رضيع ملقاة وسط القمامة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، الاثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة خلف محطة مياه شبرامنت.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لرضيع عمره يومًا واحدًا داخل كيس بلاستيك أسود اللون ملقى وسط القمامة.

وتحفظ الرائد مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس على كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكب الواقعة، وتحرر محضر تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.