شاب يحرض صديقيه لخطفه واستلام فديه من والده.. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغبة في الزواج من محبوبته، وضع شاب خطة يحصل بموجبها على أموال من أبيه لكن بلاغ بقسم الشرطة بدد حلمه.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شخص باختطاف ابنه وتلقيه اتصال هاتفي من الخاطفين طالبوه بدفع فدية لإطلاق سراحه.

باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى عدم صحة البلاغ، وأن المختطف المزعوم وراء تلك الحيلة بالاتفاق مع صديقيه سعيًا للحصول على مبلغ "ألشبكة" من أبيه.

توصلت الشرطة إلى مكان تواجد الشاب المبلغ باختطافه بمنزل أحد شريكيه، واقتادتهم الشرطة إلى القسم ليبرر فعلته أمام والده "عايز أتجوز".