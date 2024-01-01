أخبار مصر

شاب يحرض صديقيه لخطفه واستلام فديه من والده.. والسبب صادم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغبة في الزواج من محبوبته، وضع شاب خطة يحصل بموجبها على أموال من أبيه لكن بلاغ بقسم الشرطة بدد حلمه.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شخص باختطاف ابنه وتلقيه اتصال هاتفي من الخاطفين طالبوه بدفع فدية لإطلاق سراحه.

باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى عدم صحة البلاغ، وأن المختطف المزعوم وراء تلك الحيلة بالاتفاق مع صديقيه سعيًا للحصول على مبلغ "ألشبكة" من أبيه.

توصلت الشرطة إلى مكان تواجد الشاب المبلغ باختطافه بمنزل أحد شريكيه، واقتادتهم الشرطة إلى القسم ليبرر فعلته أمام والده "عايز أتجوز".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا