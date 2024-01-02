متى تصبح الزكاة واجبة على الذهب؟ باحث بالأزهر يحدد الحالات والتفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن اقتناء الذهب أمر مباح وليس فيه أي حرمانية، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتناء للحفاظ على القيمة المالية يجب الزكاة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: لما يبلغ النصاب ٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١، او ما يوازيه من الاعيرة الاخرى، ويكون مر عليه حول كامل، سواء سبائك ذهبية او مصوغات او جنيهات ذهبية.

وتابع: "الحذر كل الحذر من عدم إخراج زكاة الذهب، لأنها حق للفقير لا يجوز ولهم عذاب أليم"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.