درجات الحرارة المتوقعة.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل وتوقعات النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ٢١ درجة مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد و٢٤ درجة مئوية على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة الصغرى ليلا اليوم الثلاثاء ٩ درجات شمال الصعيد و١٦ درجة في جنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة، خلال نشرة الطقس الرسمية، أنه سيسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء بارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.