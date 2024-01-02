تبدأ 7 يناير.. ننشر جدول مواعيد الإجازات الرسمية في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مواعيد جميع الإجازات والعطلات الرسمية خلال العام الميلادي الجديد 2024.
وجاءت العطلات الرسمية في الدولة، على النحو التالي، بحسب موقع الرئاسة:
- الأحد: 7 يناير (عيد الميلاد المجيد)
- الخميس: 25 يناير (ثورة 25 يناير وعيد الشرطة)
- من الأربعاء 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل (عيد الفطر المبارك)
- الخميس: 25 أبريل (عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982)
- الأربعاء: 1 مايو (عيد العمال)
- الاثنين: 6 مايو (عيد شم النسيم)
- الأحد: 16 يونيو (وقفة عيد الأضحى)
- من الاثنين 17 يونيو حتى الخميس 20 يونيو (عيد الأضحى المبارك)
- الأحد: 30 يونيو (ثورة 30 يونيو)
- الاثنين: 8 يوليو (رأس السنة الهجرية)
- الثلاثاء: 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952)
- الاثنين: 16 سبتمبر (المولد النبوي الشريف)
- الأحد: 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)
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