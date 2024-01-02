النيران تحاصر سكان شقة في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية الدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة النيران من عقار بشارع المنيرة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع إطفاء الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بالعقار رقم 126 مكون من 5 طوابق، ويحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران لإنقاذ قاطني الشقة من جحيم الحريق.