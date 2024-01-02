تحرر 1296 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 59763 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات، و554 مخالفة السير بدون تراخيص، و75 دراجة نارية مخالفة، و9118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و26 مخالفة موقف عشوائي، و1296 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.