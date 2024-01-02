شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر 2024 للباحثين عن فرصة عمل.. 12 ألف وظيفة جديدة.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن الحكومى والتشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "بشائر 2024.. الحكومة تعلن عن توفير 12 ألف وظيفة جديدة للشباب وحديثى التخرج.. و "التنظيم والإدارة" يكشف تفاصيل 3 مسابقات وظائف كبرى.. 11 ألف وظيفة معلم.. 900 وظيفة بـ"البريد" و"العدل" تحتاج تعيين 243 خبيرا.. التقديم يبدأ 18 يناير.. وشروط معينة لكل وظيفة"، تفاصيل شروط التقدم لمسابقات الوظائف الجديدة، وذلك وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويتناول هذا التقرير أيضًا، المستندات المطلوبة للتقدم لكل مسابقة، حيث تختص المسابقة الأولى بوزارة التربية والتعليم، فيما تختص الثانية بالهيئة القومية للبريد، بينما تختص المسابقة الثالثة بوزارة العدل، كما يتضمن التقرير موعد التقدم لتلك المسابقات، وعدد من الإرشادات التى أعلنها جهاز التنظيم والإدارة للمتقدمين لهذه المسابقات.

وإليكم التفاصيل كاملة: