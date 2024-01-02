رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الأربعاء.

وجاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بشكل نهائي.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.