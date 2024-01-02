جريمة تأخرت 3 شهور.. عامل يمزق صديقه بسبب 15 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار 3 شهور، طالب عامل صديقه بسداد 15 ألف جنيه اقترضها منه لعبور ضائقة مالية. طلب قوبل بمماطلة كانت بداية النهاية للصديقين. الأول ينتظر مصيره خلف القضبان وجثمان الثاني قتيلا في ثلاجة المشرحة.

بداية القصة تعود إلى بلاغ ورد إلى مأمور قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية داخل شقة بعقار ملك صديقه "مبيض محارة له معلومات جنائية".

تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب توصلت إلى أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة، وأنه دائم التردد عليه. بتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما واعتدى مالك الشقة على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية من ضبطه وقرر أن المتوفى مدين له بمبلغ مالى، ودائم التهرب منه وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم من المجنى عليه بالمبلغ المالى حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته التى أدت لوفاته.