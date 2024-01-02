طلب إحاطة يتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اتهم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتقصير فى مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية بمختلف المحافظات.

وقال: "المتحدث الرسمي للوزارة يخرج علينا كل فترة ويعلن أنه تم غلق عدد من المنشآت التعليمية الوهمية وادعاءها بقبول خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالسن في أقسام المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والخدمات الطبية ورياض الأطفال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأقسام التعليمية الأخرى والترويج لنفسها بمنح شهادات معتمدة وتوفير تدريب عملى للطلاب".

وتساءل النائب محمود قاسم، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية: "أين كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما تم إنشاء مثل هذه المؤسسات الوهمية؟ وأين دور المحافظين وقيادات المحليات والإسكان عندما تم إصدار تراخيص بناء لإنشاء هذه المؤسسات التعليمية الوهمية".

وطالب قاسم، بفتح تحقيق عاجل مع مسئولى وزارات التعليم والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية لمعرفة جميع الحقائق بداية من منح تراخيص إنشاء هذه المؤسسات الوهمية وحتى الإعلان عن قبولها للطلاب.