استئناف صاحبة قناة أنوش على حبسها 3 سنوات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من صاحبة قناة أنوش على حكم حبسها 3 سنوات؛ لاتهامها بترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر فيديوهات تخدش الحياء العام.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، أن المتهمين"ن.ج"، و"ع . م"، و"أ. م"، من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشروا بقصد العرض صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة الأولى بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام، ويوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز.

وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت تحريات مباحث الآداب، اتخاذ السيدة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الأعمال المنافية للآداب، ونشر مقاطع مخلة بالآداب، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطها وهي تدير الصفحة المشار إليها.

وضبطت القوات، هاتفين محمول وبفحصهما عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع، والتحريض على الفسق والفجور.

وجرى العثور على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.