بداية من اليوم.. تغيير مواعيد انقطاع الكهرباء لهذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تبدأ الحكومة اليوم الأربعاء، تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي.

يأتي ذلك بناءً على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية

ووفق بيان الحكومة، اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.