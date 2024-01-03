"قتيل في العزا".. ننشر التقرير الطبي لضحية معركة شوارع بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

شهدت منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، واقعة مقتل شاب بطلق ناري "خرطوش" عن طريق الخطأ أمام صوان عزاء أحد الجيران، حيث لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

المجني عليه "سيف. م" أصيب بطلق ناري في معركة دموية دارت بين ثلاث شباب بمنطقة المنشية في شبرا الخيمة -لم يكن طرف بها- فارق على إثرها الحياة بعد فشل مساعي الأطباء لإنقاذه.

وحصل "الخليج 365" على تقرير الفحص المبدئي للمجني عليه الذي كشف تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية؛ إثر إصابته بطلق ناري "خرطوش" بمنطقة الصدر والكتف؛ ما أدى إلى توقف في عضلة القلب.

وبين التقرير أن المجني عليه تلقى إنعاش قلبي، وتركيب أنبوبة صدرية له، وإعطائه منشطات للقلب؛ التي أدت إلى إعادة النبض مرة أخرى ليتم حجزه بالرعاية المركزة مع رعايته بالإسعافات الأولية اللازمة.

وأضاف التقرير أن المجني عليه تعرض إلى توقف في عضلة القلب مرة أخرى، ليتم إنعاشه من جديد عبر منشطات للقلب لكنه لم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وورد بلاغًا إلى قسم شرطة شبرا الخيمة، بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع مصاب تم نقله للمستشفى.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط القسم لمحل البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين "مصطفى. م" طرف أول، و"نبيل. ا" و"كريم " طرف ثاني، فيما أصيب "سيف. م" بطلق ناري ف الصدر حال تواجده بموقع المشاجرة.

أمكن ضبط المتهمين، وبمواجتهم اعترفوا بالمشاجرة بسبب خلافات بينهم على مبلغ مالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.