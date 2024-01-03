وفاة اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

توفي فجر، اليوم الأربعاء، اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق عن عمر يناهز75 عاما.

كانت أسرة اللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية السابق، أعلنت وفاته بأحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

اللواء عدلي فايد هو مساعد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وحصل على لقب جنرال وزارة الداخلية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق.

ولد في محافظة الشرقية، عام 1949، والتحق بكلية للشرطة عام 1967، قبل أن يتخرج عام 1971 وحصل على المركز 217 في الدفعة.

وتقلد منصب مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة، وعين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام.

سبق اتهامه في أحداث 2011 بشأن قضية قتل المتظاهرين، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة.