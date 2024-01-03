وزير الري: قصب وبنجر السكر من المحاصيل القومية ذات الأهمية الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن محصولي قصب وبنجر السكر يعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الاستراتيجية؛ كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية المهمة، كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية.. مشيرا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تعد إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مصر، حيث تمتلك الشركة ثمانية مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في مصر، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال حضور وزير الموارد المائية والري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر، وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية.

وقع البروتوكول، المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، وعصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وقال الدكتور سويلم، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر؛ انعاكسا لرؤية مصر 2030، وفي إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عائدات ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، وبما يسهم في ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، وتخطي كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبموجب هذا البروتوكول، تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات، بهدف التوسع في زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبحثي.

كما يتضمن البروتوكول إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها، وأيضا تنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لمناقشة المزارعين في تحديد توقيتات الحصاد والعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين.

وبموجب هذا البروتوكول أيضا، تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين باستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طنا في الموسم، مع توريد المحصول كاملا إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة، مع قيام الشركة أيضا بدعم مزراعي محصولي بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طنا بالموسم.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون و وضع التفاصيل الفنية، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل.