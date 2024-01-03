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"يجب ألا يضيق صبرنا".. حنفي جبالي: مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة.

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: يجب ألا يضيق صبرنا، وعلينا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعنا نعمل لصالح الوطن.

ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب: هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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