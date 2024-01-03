بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس عددا من الملفات وأن يصدر مجموعة من القرارات عقب انتهاء اجتماعه.