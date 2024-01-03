كواليس سقوط 3 تجار عملة في السوق السوداء بطنطا والفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 تجار عملة في السوق السوداء بمحافظتي طنطا والفيوم، في إطار الأجهزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (مندوب مبيعات) بدائرة مركز شرطة ثان طنطا، وبحوزته (مبلغ مالي عملة "أجنبية").

كما تم ضبط (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ، ومحلية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.