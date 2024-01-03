بـ "كوكتيل مخدرات".. ضبط 19 عنصرا إجراميًا بحملات أمنية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 15 قضية "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهمًا لـ 9 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 685 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو- 6.500 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.