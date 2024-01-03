شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إيرانية: انفجار خارج مرقد قاسم سليماني فى كرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في محافظة كرمان.

كشفت وسائل اعلام إيرنية، أن الانفجار الذى وقع قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في محافظة كرمان، ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، ولم تشير إلى مزيدا من التفاصيل.

ونشرت وكالات الأنباء الرسمية فيديوهات للحظات الأولى للانفجار ودخول سيارات الإسعاف لنقل المصابين.