وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:- يسُرني أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. ونحن نحتفل بتلك المناسبة في كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة .. نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله .. لتبقى أبد الدهر منارة .. تهدى البشرية.. قيم الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والاعتدالْ .. وكـل عــام وقداستكم بخــير ،،

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي- رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها :-

يسعدني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر .. عن مكنون اعتزازى وعظيم إمتناني راجياً لكم جميعاً .. أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية .. ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من الرفعة والاستقرار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. جاء بها :-

بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتوقير بشخصكم الكريم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر .. يُسعدني أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة .. الخير والتكامل .. والمحبة والازدهار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:- بصادق مشاعر التقدير يطيب لى أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .

يأتي احتفالنا بهذه المناسبة التي تجمع المصريين على المحبة والمودة للتأكيد على وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة .. وقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة التحديات بصلابة وصمود .. ودافعاً لنا للمزيد من التكاتف والتآزر .. لإجتياز الصعاب وإستكمال المسار فى تحقيق مستقبل أكثر إزدهاراً وأماناً لمصرنا الغالية.. وكـل عــام وأنتــم بخــير،،